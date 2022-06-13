У Верховині для переселенців запрацював проєкт "Шелтер"

У високогірному районі в рамках проєкту для сотень вимушених переселенців організовують курси англійської та польської мов, йогу, зустрічі з психологом, осередок для дітей, плетіння бісером, лісову школу (одноденні походи у гори), юридичні консультації, кінотеатр та обмін книгами. Всі заходи є безкоштовними.

Марія Маківничук депутатка Верховинської селищної ради, координаторка проєкту зазначає: "Така допомога надається як переселенцям, так і місцевим жителям, проект "Шелтер" розвивається, і ми ведемо його в тих напрямках які потрібні людям. Метою проекту є повернення осіб до звичного життя"

Сніжана Николюк, місцева жителька, два рази на тиждень викладає курси польської мови. Серед іі теперішніх учнів - люди різного віку. Як діти, так і дорослі. Всі опановують початковий курс близької для українців польської мови.

Викладачка польської мови зазначає, що поставила собі завдання навчити початкового рівня, це 26 занять. Вдячна проєкту за можливість спробувати себе з внутрішньо переміщеними особами.

Географія переселенців, які на сьогодні перебувають у Верховині і приходять на заняття,- доволі широка. Сюди з часу початку війни переїхали жителі східних, південних та північних областей. Юля до Верховини з дочкою приїхала з Маріуполя та ділиться, що відвідувала психолога і курси польської мови. Польську вивчала в університеті і тут є можливість згадати. Це дуже відволікає від буденності та від того жаху, що пережили.

Окрім іноземної мови, наймолодші переселенці мають змогу також переглядати мультфільми. А дорослі, за потреби, отримувати як послуги психолога, так і юридичний супровід.

Марія Остафійчук керуюча адвокатським бюро: "За консультацією звертаються зазвичай по сімейних справах, договорах люди, які проживають на території Верховинщини, вже декілька десятків переселенців скористалися нашими юридичними послугами".

На сьогодні у Верховинському районі проживає близько 4000 вимушених переселенців. Загалом, досі на Івано-Франківщині людей, які втекли від війни,в десятки разів більше.

У Верховині проєкт "Шелтер" реалізують за підтримки німецьких партнерів, громадської організації “Peer leader International”. Усі заходи для переселенців та місцевих - безкоштовні.