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Війна з Росією: хроніка
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт для протидії гучним "гонщикам" у містах

5 серпня, 2023 субота
13:21
Суспільство мотоцикл

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність зі штрафом за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Багато людей бачили розслідування Михайла Ткача про те, як у Києві під час війни ганяють на тюнінгованих машинах.Ще більше людей здригаються кожен раз, коли чують звук роботи прямопотокових глушників. І це не лише військові", - написав він.

Арахамія нагадав, що "гонщикам" заборонено їздити в містах під час воєнного стану, однак вони це продовжують робити. За його словами, такі люди не розуміють, що гучні звуки травмують людей, які чули війну.

Зареєстрований законопроєкт встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. За це буде штраф 17 000 грн, за повторне – 34 000 з позбавлення прав до 6 місяців.

Натомість автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах. За межами міст спортивна спільнота автогонщиків зможе, як і раніше, тренуватися і проводити змагання.

  • У червні 2022 року Київрада ухвалила рішення заборонити під час війни продаж і запуск феєрверків у столиці, а також пересування на транспортних засобах без глушника.
Війна з Росією
Давид Арахамія
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