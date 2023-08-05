Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Багато людей бачили розслідування Михайла Ткача про те, як у Києві під час війни ганяють на тюнінгованих машинах.Ще більше людей здригаються кожен раз, коли чують звук роботи прямопотокових глушників. І це не лише військові", - написав він.



Арахамія нагадав, що "гонщикам" заборонено їздити в містах під час воєнного стану, однак вони це продовжують робити. За його словами, такі люди не розуміють, що гучні звуки травмують людей, які чули війну.



Зареєстрований законопроєкт встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. За це буде штраф 17 000 грн, за повторне – 34 000 з позбавлення прав до 6 місяців.



Натомість автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах. За межами міст спортивна спільнота автогонщиків зможе, як і раніше, тренуватися і проводити змагання.