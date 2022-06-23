Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм.

Київрада 23 червня ухвалила рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві на період воєнного стану та 30 днів після нього, вказав він.

Крім того, Київрада заборонила пересування містом автомобілів без шумопоглинача на час воєнного стану, зазначив мер.

"Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку!" – написав Віталій Кличко.

За це має бути передбачена відповідальність, додав він.

Нагадаємо, в Одесі затримали порушників, які запускали феєрверк під час повітряної тривоги.

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