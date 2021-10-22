У Верховному Суді обрали нового очільника

Про це йшлося на засіданні пленуму Верховного Суду 22 жовтня.

Пленум Верховного Суду обрав новим головою інституції Всеволода Князєва.

Кандидатуру Князєва підтримали 98 суддів зі 168, які взяли участь у голосуванні.

Він перебуватиме на посаді наступні чотири роки.

Довідка: Всеволод Князєв до обрання працював секретарем Великої палати Верховного суду України. У 2001 році отримав право на зайняття адвокатською діяльністю, дія посвідчення адвоката була зупинена у 2013 році. Почав працювати суддею у 2013 році, а у 2015 році став Головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

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