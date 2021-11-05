У В'єтнамі від коронавірусу помилково вакцинували 18 немовлят

Про це передає The Star.

"18 дітей віком від двох до шести місяців випадково щепили препаратом Pfizer/BioNTech", - йдеться у повідомленні.

Для обстеження дітей відправили до спеціального госпіталю.



Лікарі повідомляють, що немовлята перебувають у стабільному стані. Деякі перенесли типові реакції організму на коронавірусну вакцину: підвищення температури, почервоніння та набряк у місці уколу.

Причина такої помилки поки невідома. Її вивченням займається Департамент охорони здоров'я в Ханої.