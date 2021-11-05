У В'єтнамі від коронавірусу помилково вакцинували 18 немовлят
У столиці В’єтнаму Ханої медики випадково щепили 18 немовлят вакциною від коронавірусу
Про це передає The Star.
"18 дітей віком від двох до шести місяців випадково щепили препаратом Pfizer/BioNTech", - йдеться у повідомленні.
Для обстеження дітей відправили до спеціального госпіталю.
Лікарі повідомляють, що немовлята перебувають у стабільному стані. Деякі перенесли типові реакції організму на коронавірусну вакцину: підвищення температури, почервоніння та набряк у місці уколу.
Причина такої помилки поки невідома. Її вивченням займається Департамент охорони здоров'я в Ханої.
- Як повідомлялося, У Канаді планують робити щеплення третьою дозою COVID-вакцини дітям від 12 років.
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