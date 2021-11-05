У Канаді планують робити щеплення третьою дозою COVID-вакцини людям від 12 років

Про це заявив головний санітарний лікар Онтаріо Кіеран Мур, передає Укрінформ.

Як зазначив Мур, на щеплення першими претендуватимуть найбільш вразливі групи населення Онтаріо.

Цього тижня жителі провінції, старші 70 років, медики, представники корінних народів, а також люди, які раніше отримали дві дози щеплення AstraZeneca, зможуть записатися на третє щеплення.

За його словами, на початку 2022 року усі жителі провінції, старші 12 років, які отримали другу дозу не раніше, ніж півроку тому, зможуть записатися на третє щеплення.

Проте, третя доза не буде обов’язковою й повністю вакцинованими вважатимуться усі люди, які отримали два щеплення. Довідка: На провінцію Онтаріо припадає більше третини загального населення Канади. Нагадаємо, з 4 листопада Туреччина почала вводити третю дозу (бустерну) вакцини Pfizer Inc/BioNTech людям похилого віку або тим, які мають хронічні захворювання.

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