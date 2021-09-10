У відставку незабаром можуть піти три-чотири міністри, - Разумков

Про це він заявив під час брифінгу 10 вересня, передає Еспресо.TV.

Разумков не назвав прізвища міністрів, які можуть піти з посади.

"Я не називав раніше прізвища, і зараз не буду. Бо хтось може за власним бажанням піти у відставку, когось може подати прем'єр... Я думаю, що цифра 3-4 достатньо реалістична", - наголосив він.



Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що в жовтні планують відправити у відставку ряд міністрів і прем'єра Дениса Шмигаль.

Згодом, голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра.

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