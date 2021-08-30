У відставку подали ще двоє суддів Верховного Суду
Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Світлана Вус та Василь Огурецький подали у відставку
Про це йдеться в порядку денному засідання Вищої ради правосуддя на 2 вересня.
Вища рада правосуддя отримала заяву про відставку суддів Світлани Вус та Василя Огурецького з Верховного Суду.
Питання відставки Вус і Огурецького розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться в четвер, 2 вересня.
Довідка: Світлана Вус працює у Верховному Суді вже 25 років - з 1996 року.
У свою чергу, Василь Огурецький працює у Верховному Суді з листопада 2017 року. До цього 22 роки обіймав посаду судді в Апеляційному суді Донецької області.
- Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя отримала заяву про відставку судді Миколи Гусака з Верховного Суду.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.85
- Актуальне
- Важливе