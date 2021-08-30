У відставку подали ще двоє суддів Верховного Суду

Про це йдеться в порядку денному засідання Вищої ради правосуддя на 2 вересня.

Вища рада правосуддя отримала заяву про відставку суддів Світлани Вус та Василя Огурецького з Верховного Суду.

Питання відставки Вус і Огурецького розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться в четвер, 2 вересня.

Довідка: Світлана Вус працює у Верховному Суді вже 25 років - з 1996 року.

У свою чергу, Василь Огурецький працює у Верховному Суді з листопада 2017 року. До цього 22 роки обіймав посаду судді в Апеляційному суді Донецької області.



Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя отримала заяву про відставку судді Миколи Гусака з Верховного Суду.

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