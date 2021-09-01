У Вінниці чоловік помер на шкільній лінійці
У Вінницькій школі №4 під час святкової лінійки до Дня знань помер 71-річний чоловік
Про це повідомляє речниця обласного управління поліції Ірину Добровольську, передає Суспільне.
Святкова лінійка для першокласників проходила в актовій залі школи. Присутньому там чоловіку стало погано. На місце прибула швидка, постраждалого намагались реанімувати, але марно.
Журналісти з’ясовують, чи був дозвіл впускати в приміщення закладу батьків в умовах карантину і на скільки людей там розрахована зала.
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