У Вінниці малолітня дитина випала з вікна багатоповерхівки
У середу, 19 квітня, малолітня дитина випала з вікна квартири на 6-му поверсі
Про це повідомляє ДСНС.
О 15:09 до оперативно-рятувальної служби зателефонував схвильований чоловік, який повідомив, що двоє дітей, віком 2-х та 3-х років, зачинилися у квартирі зсередини.
"На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. ЇЇ вже за лічені хвилини забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги. Іншу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним. Дівчинка знаходилася в одній із кімнат квартири, яку довелося екстрено відчиняти", - пише ДСНС.
Зараз правоохоронці з'ясовують причини, що призвели до трагедії.
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