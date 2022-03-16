У Вінниці окупанти обстріляли телевежу, тимчасово відсутнє ефірне мовлення, - Держспецзв'язку
Вранці 16 березня у Вінниці окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ, що входить до сфери управління Держспецзв'язку. Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.
Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, передає Еспресо.TV.
Про те, що вночі було пошкоджено нежитловий об'єкт, повідомили також у Вінницькій обласній військовій адміністрації.
"Ця ніч у Вінниці була неспокійна. Тривога і ракетний обстріл… Пошкоджено об’єкт. Не житловий. Жертв немає. На місці працюють рятувальники", – зазначив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Згодом він додав, що "через технічні причини тимчасово було припинено трансляцію ефірного мовлення телевізійних та радіоканалів в м. Вінниця та навколишніх громадах".
Міський голова Вінниці уточнив, що вибухи в місті пролунали близько 4-ї ранку.
У Держспецзв'зку нагадали мешканцям Вінниці, у які способи наразі можна безкоштовно отримати доступ до українського мовлення:
- На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.
- На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео - якість - 360р або 480р - цього буде достатньо).
- На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.
- У Дії в розділі Послуги. Для цього потрібно оновити застосунок.
- Крім того, українське радіомовлення можна слухати через інтернет-радіо: radioplayer.ua та в застосунку Дія.
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