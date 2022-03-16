У Вінниці окупанти обстріляли телевежу, тимчасово відсутнє ефірне мовлення, - Держспецзв'язку

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, передає Еспресо.TV.

Про те, що вночі було пошкоджено нежитловий об'єкт, повідомили також у Вінницькій обласній військовій адміністрації.

"Ця ніч у Вінниці була неспокійна. Тривога і ракетний обстріл… Пошкоджено об’єкт. Не житловий. Жертв немає. На місці працюють рятувальники", – зазначив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.



Згодом він додав, що "через технічні причини тимчасово було припинено трансляцію ефірного мовлення телевізійних та радіоканалів в м. Вінниця та навколишніх громадах".



Міський голова Вінниці уточнив, що вибухи в місті пролунали близько 4-ї ранку.



У Держспецзв'зку нагадали мешканцям Вінниці, у які способи наразі можна безкоштовно отримати доступ до українського мовлення:

На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.

На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео - якість - 360р або 480р - цього буде достатньо).

На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.

У Дії в розділі Послуги. Для цього потрібно оновити застосунок.

Крім того, українське радіомовлення можна слухати через інтернет-радіо: radioplayer.ua та в застосунку Дія.

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