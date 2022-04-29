У Вінниці перейменували парк і 5 вулиць з "російськими" назвами, - заступник мера
У Вінниці перейменували 5 вулиць і парк, назви яких пов'язані з Росією
Про це повідомив заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний у Facebook.
"Депутатами одноголосно прийнято рішення щодо перейменувань вулиць, провулків та тупиків", - зазначив він.
За його словами, перейменували такі об'єкти:
- вулицю Московська - на Маріупольську;
- Маяковського - на Синьоводську;
- Ватутіна - на Левка Лук´яненка;
- Суворова - на Миколи Стаховського;
- Кутузова - на Братів Котенків.
Парк Дружби Народів тепер носитиме назву Вишенського.
В селі Вінницькі Хутори вулицю Терешкової перейменували на вулицю Тетяни Кошиць.
- У Малині на Житомирщині вулиця російського полководця Суворова відтепер носить назву 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з Коломиї.
- В Малин відтепер є вулиця та провулок 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого
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