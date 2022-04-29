У Вінниці перейменували парк і 5 вулиць з "російськими" назвами, - заступник мера

Про це повідомив заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний у Facebook.

"Депутатами одноголосно прийнято рішення щодо перейменувань вулиць, провулків та тупиків", - зазначив він.

За його словами, перейменували такі об'єкти:

вулицю Московська - на Маріупольську;

Маяковського - на Синьоводську;

Ватутіна - на Левка Лук´яненка;

Суворова - на Миколи Стаховського;

Кутузова - на Братів Котенків.

Парк Дружби Народів тепер носитиме назву Вишенського.

В селі Вінницькі Хутори вулицю Терешкової перейменували на вулицю Тетяни Кошиць.

У Малині на Житомирщині вулиця російського полководця Суворова відтепер носить назву 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з Коломиї.

В Малин відтепер є вулиця та провулок 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

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