У Вінниці п'яний громадянин РФ скинув з торгового центру прапор України

Чоловік виявився громадянином Росії, його затримали, передає Еспресо.TV.



При цьому зловмисник перебував в стані сп'яніння.



"Вранці 6 листопада до поліції надійшло повідомлення, що з будівлі ТРЦ по вулиці 600-річчя у місті Вінниці невідомий чоловік зняв державний прапор України. Це побачили охоронники торгового центру, тож зловмисник почав тікати, викинувши стяг в кущі. Затриманого надалі поліцейські доставили до відділу поліції. Розпочато кримінальне провадження", - інформують місцеві правоохоронці.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 35-річний зловмисник, який виявився громадянином Росії, був у стані сп’яніння.



Попередньо встановлено, що близько п’ятої години ранку, перебуваючи біля ТРЦ разом із знайомими, він виліз на будівлю та з флагштоку зняв прапор, який потім викинув, коли тікав від охоронників. Зловмисник надав пояснення, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а такі дії вчинив через спір із знайомим.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). В межах розслідування встановлюються усі обставини події.



Таке правопорушення карається штрафом від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb