У випадку локдауну метро в Києві не закриватимуть, а запровадять режим спецперепусток, - КМДА
Заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в разі запровадження нового локдауну київський метрополітен не планують закривати
Про це він заявив у етері "Україна 24".
"Я абсолютно переконаний, що ми не будемо закривати метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми будемо переводити транспорт в спеціальний режим перевезення, у нас все готово (щодо спецперепусток - ред.)", - розповів Микола Поворозник.
Він також висловив надію, що обмежень на користування транспорту вдасться уникнути, зважаючи на високий рівень COVID-вакцинації киян. Заступник голови КМДА наголосив, що щеплення від коронавірусу зробили понад 70% мешканців Києва.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.49
-
EUR
Купівля 31.88Продаж 32.31
- Актуальне
- Важливе