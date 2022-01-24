У випадку локдауну метро в Києві не закриватимуть, а запровадять режим спецперепусток, - КМДА

Про це він заявив у етері "Україна 24".



"Я абсолютно переконаний, що ми не будемо закривати метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми будемо переводити транспорт в спеціальний режим перевезення, у нас все готово (щодо спецперепусток - ред.)", - розповів Микола Поворозник.



Він також висловив надію, що обмежень на користування транспорту вдасться уникнути, зважаючи на високий рівень COVID-вакцинації киян. Заступник голови КМДА наголосив, що щеплення від коронавірусу зробили понад 70% мешканців Києва.



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