Бачу почастішали розмови про реалізм та прагматизм в нашій війні. Тільки чому реальним і прагматичним стало розповідати, що ми не звільнимо свої кордони, що війна затягнеться на роки, що ми починаємо програвати, що контрнаступ не вдався — не зрозуміло. Що ж давайте тоді і я трошки розповім.

У лютому 2022 року реалісти та прагматики давали нам 2 тижні! І це ЦРУ, МІ5 і інші модні розвідконтори. Ці ж геніальні реалісти та прагматики давали Маріуполю 96 годин!

У серпні 2022 року реалісти та прагматики назвали абсурдом спроби повернути Херсон. Ще більше називали абсурдом спроби повернути його без штурму міста.

У вересні 2022 року реалісти та прагматики називали абсурдом Харківську операцію. Наші партнери були категорично проти неї, оскільки атакувати значно меншими силами велике стадо орків приречене на невдачу.

Всю війну реалісти та прагматики розповідають, що Путін сильний як ніколи. В червні 2023 року Пригожин множить на нуль цих адептів реалізму та прагматизму.

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У серпні 2023 реалісти та прагматики вирішили розповідати нам про те, що контрнаступ не вдався, війна на роки й тому подібне.

Нічого не муляє, панове реалісти та прагматики?

Я розповім вам, що для мене є реалізмом і прагматизмом — це вірити в перемогу ЗСУ. Віра — це найбільший ресурс людей, допоки люди вірять — вони роблять не можливе. Саме це не можливе і робить наш народ всю цю війну, і єдиний спосіб для нас вижити — це вірити у свою перемогу.

Я можу гарантувати вам тільки одне — жодна аналітична служба, жоден експерт у світі не знає як закінчиться наша війна. Але нація, яка вірить у свою перемогу, точно здивує весь світ. Вже здивувала, і ще здивує знову.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист