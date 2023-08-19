Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд У вірі в ЗСУ реалізм і прагматизм. Все інше - від лукавого
OPINION

У вірі в ЗСУ реалізм і прагматизм. Все інше - від лукавого

Віктор Андрусів
19 серпня, 2023 субота
14:02
Погляд Віктор Андрусів

Жодна аналітична служба, жоден експерт у світі не знає як закінчиться наша війна. Але нація, яка вірить у свою перемогу, точно здивує весь світ

Бачу почастішали розмови про реалізм та прагматизм в нашій війні. Тільки чому реальним і прагматичним стало розповідати, що ми не звільнимо свої кордони, що війна затягнеться на роки, що ми починаємо програвати, що контрнаступ не вдався — не зрозуміло. Що ж давайте тоді і я трошки розповім.

  • У лютому 2022 року реалісти та прагматики давали нам 2 тижні! І це ЦРУ, МІ5 і інші модні розвідконтори. Ці ж геніальні реалісти та прагматики давали Маріуполю 96 годин!
  • У серпні 2022 року реалісти та прагматики назвали абсурдом спроби повернути Херсон. Ще більше називали абсурдом спроби повернути його без штурму міста.
  • У вересні 2022 року реалісти та прагматики називали абсурдом Харківську операцію. Наші партнери були категорично проти неї, оскільки атакувати значно меншими силами велике стадо орків приречене на невдачу.

Всю війну реалісти та прагматики розповідають, що Путін сильний як ніколи. В червні 2023 року Пригожин множить на нуль цих адептів реалізму та прагматизму.

Читайте також: Так і переможемо

У серпні 2023 реалісти та прагматики вирішили розповідати нам про те, що контрнаступ не вдався, війна на роки й тому подібне.

Нічого не муляє, панове реалісти та прагматики?

Я розповім вам, що для мене є реалізмом і прагматизмом — це вірити в перемогу ЗСУ. Віра — це найбільший ресурс людей, допоки люди вірять — вони роблять не можливе. Саме це не можливе і робить наш народ всю цю війну, і єдиний спосіб для нас вижити — це вірити у свою перемогу.

Я можу гарантувати вам тільки одне — жодна аналітична служба, жоден експерт у світі не знає як закінчиться наша війна. Але нація, яка вірить у свою перемогу, точно здивує весь світ. Вже здивувала, і ще здивує знову.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
Перемога України
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Володимир Зеленський
18 серпня, 2023 п'ятниця
Зеленський про звільнення воєнкомів: бойові бригади скаржаться на проблеми з комплектуванням
Ердоган і Путін
18 серпня, 2023 п'ятниця
Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України, - Bild
знищені окупанти
18 серпня, 2023 п'ятниця
"Навіть не ядерна зброя": військовий експерт розказав, чи вистачить у РФ ресурсів на довгу війну
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
19 серпня
14:42
Огляд
Острів Зміїний повернуто під юрисдикцію України
Російсько-українська битва за Чорне море
14:38
Олексій Хільський
Після поранень двічі повертався на фронт: у війні з РФ загинув 35-річний актор Олексій Хільський
14:30
Хрещатик
Протягом тижня частково перекриють Хрещатик
14:30
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню на тлі візиту віцепрезидента до США
14:17
У Лубнах демонтували пам'ятник Пушкіну
У Лубнах демонтували пам'ятник Пушкіну
14:15
Оновлено
Російська ракета влучила у драмтеатр Чернігова
Російська балістична ракета влучила в драмтеатр Чернігова: 7 загиблих, 90 поранених
13:44
Авіабаза Сольці в Новгородській області
На авіабазі Сольці в Новгородській області горять два літаки, імовірно через удар безпілотника, - росЗМІ
13:40
Ексклюзив
Дрони
В Україні можна налагодити виробництво комплектуючих для дронів, питання у грошах, – Люба Шипович
13:15
зерно, пшениця
Україна зібрала вже 27,3 млн тонн зернових
12:29
обстріл Запоріжжя
Російська армія обстріляла Гуляйполе: загинула жінка, її чоловіка поранено
12:22
Каховська ГЕС
Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, - Клименко
12:18
ПВК Вагнер
Вагнерівці їдуть з Білорусі через відсутність фінансування РФ, - ЦНС
12:09
Оновлено
У Києві поблизу Кільцевої дороги пролунали вибухи
12:08
Ексклюзив
безпілотник, дрон
Дрон європейських виробників учетверо дорожчий за китайський аналог, – волонтерка
12:02
OPINION
Валерій Чалий
Не "анексія", а "окупація" Криму
11:50
Ексклюзив
Китайські безпілотники
Китайські обмеження щодо експорту дронів вплинуть на ринок малих дешевих FPV-безпілотників, – Люба Шипович
11:26
Володимир Зеленський
Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції
11:23
В Україні очікується суха та сонячна погода, але ввечері прогнозуються дощі: прогноз на 20 серпня від Наталки Діденко
11:07
Оновлено
Херсонщина
Армія РФ вранці вдарила по Херсонщині: загинула жінка
11:00
Окупанти
Росіяни утримують в окупованому Криму понад 100 мешканців через підозру в "нелояльності", - ЦНС
10:48
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака "шахедами" 19 серпня: на Хмельниччині постраждали восьмеро людей
10:40
Ексклюзив
Сергій Гайдай Голова Луганської ОВА (2019-2023)
Гайдай зазначив один із заходів окупантів на Луганщині, який свідчить про підготовку РФ до довгої війни
10:39
Очільник СБУ Василь Малюк
Голова СБУ вперше детально розповів, як Україна двічі підривала Кримський міст
10:28
Огляд
міжнародний огляд
Чи зможуть цьогоріч ЗСУ досягти Мелітополя та як ГУР вербує біженців у Польщі. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
10:08
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Українські військові на півдні за добу знищили 10 човнів російських ДРГ, - Гуменюк
10:03
OPINION
Антон Швець
Долар по сто рублів не означає кінця Росії
09:53
ЗСУ
Сили оборони просуваються біля окупованого Токмака на Запоріжжі, - ЗМІ
09:27
ЗСУ
ЗСУ продовжують наступати вздовж річки Мокрі Яли, попри жорсткий опір росіян, - британська розвідка
09:09
Ексклюзив
Китай
"З вересня Китай вводить обмеження на експорт дронів та комплектуючих", - співзасновниця благодійного фонду Dignitas Люба Шипович
09:01
Віктор Орбан
Угорщина вироблятиме бойові безпілотники разом з Ізраїлем та Німеччиною
08:56
обстріл, ППО. Ілюстративне зображення
Міноборони РФ звинуватило Україну в ракетній атаці по окупованому Криму
08:19
Оновлено
російська техніка
Росія за добу війни в Україні втратила 500 військових, 8 танків і 19 артсистем, - Генштаб
08:08
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Чому ексочільник Укроборонпрому не поїхав послом у Чехію
08:02
Огляд
книжковий огляд
Психологія воїна, сім етапів смерті та чи можна бити друга в обличчя, - 5 книг про те, як вижити і перемогти
07:50
ППО
Повітряні сили за ніч знищили 15 "шахедів"
07:11
Аналітика
"Складна політична осінь": чи примушуватимуть Україну до переговорів?
06:54
США Японія
Японія, США, Південна Корея домовилися швидко консультуватися у випадку "загроз" на тлі агресивніших дій Китаю і КНДР
06:35
Мая Санду
Санду: Після перемоги України з'явиться можливість врегулювати конфлікт у Придністров'ї
06:00
Мелітополь
ISW: ЗСУ мають багато варіантів перерізати критично важливі шляхи постачання ворога на півдні
05:08
Путін, Герасимов, Росія, РФ
У Кремлі повідомили, що Путін провів нараду з військовими у Ростові
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV