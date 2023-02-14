Про це пише Politico.

"Хоча основний російський потенціал — сухопутні війська — дуже деморалізовані, дуже, дуже обідрані, дуже виснажені, у росіян все ще є досить значні військово-повітряні сили", — сказав високопоставлений чиновник адміністрації США, який не мав права говорити публічно.

Чиновник додав, що вони їх стягують до кордонів, вилучаючи з місць довгострокового зберігання.

Чиновник зазначив, що Росія "очевидно … готується до якогось типу наступу", вказавши на "масову мобілізацію" та "нагромадження авіаційних засобів", як два основні індикатори.

Водночас відповідаючи на запитання про плани Москви, міністр оборони США Ллойд Остін визнав можливості Росії, але применшив занепокоєння щодо будь-якої неминучої повітряної кампанії.

«З точки зору того, чи збирає Росія свою авіацію для масованої повітряної атаки, ми наразі цього не бачимо", — сказав Остін на пресконференції в Брюсселі.

Але додав, що Росія має значну кількість літаків у своєму розпорядженні та багато можливостей.

"Саме тому, – сказав Остін, – ми підкреслили, що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала якомога більше можливостей протиповітряної оборони".

Він також зазначив, що "Україна виконала неймовірну роботу з перехоплення великої кількості ракет", і що партнери Києва роблять усе, щоб Україна змогла захистити себе, якщо Росія все-таки залучить до бою свою авіацію.

"Поки що вони цього не зробили, — додав він, — тому, що ППО України було дуже ефективною".

Експерти зазначають, що перші дні війни виявилися важкими для російської авіації, через що Москва обмежила використання військових літаків в українському повітряному просторі.

Але тепер, сказав високопоставлений чиновник адміністрації, той факт, що російські сухопутні сили виснажені, є "найкращим показником того, що вони можуть застосувати засоби повітряного бою".