У Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Сенченко

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає про трагічну смерть 13 серпня 2023 року досвідченого і висококваліфікованого дипломата, тимчасового повіреного у справах України в Республіці Вірменія Олександра Анатолійовича Сенченка", - йдеться у повідомленні.

При цьому обставини, за яких сталася трагедія, там не уточнили.

У МЗС зазначили, що Олександр Сенченко розпочав свою роботу в МЗС у 2003 році. Протягом своєї дипломатичної кар’єри він працював на різних посадах в апараті Міністерства у Першому територіальному управлінні, Департаменті євроатлатничного співробітництва та нових викликів, Департаменті секретаріату міністра та Шостому територіальному управлінні, а також направлявся в довготермінові відрядження до закордонних дипломатичних установ України у РФ, Азербайджанській Республіці та Республіці Вірменія.

Водночас ЗМІ пишуть, що дипломат Сенченко потонув в озері Севан у Вірменії.

"Це сталося 13 серпня увечері — рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть", - пише "Бабель".