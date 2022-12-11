У віці 41 року помер журналіст, колишній речник "Правого сектору" Артем Скоропадський
Не стало українського журналіста та суспільно-політичного діяча, учасника Революції Гідності Артема Скоропадського
Про це сьогодні, 11 грудня 2022 року, сповістила на фейсбуці його дружина Олена Солодовнікова.
"Помер вчора зранку в реанімації. Після довгої важкої шлункової хвороби", - зазначила вона.
За словами дружини Скоропадського, останнім часом той активно займався волонтерством, зокрема "численними зборами для поранених, організацією автобусів з їжею на фронт".
Поховання Скоропадського пройде за православним обрядом.
Смерть побратима підтвердив один з провідників "Правого сектору", речником якого був у минулому Артем, Андрій Тарасенко.
"Бажання допомогти друзям, справі, боротьбі, Україні рухало Артемом усе його життя. Під час великої війни він хотів мобілізуватися у ЗСУ. Та кому ж ти потрібен зі своїми болячками? ...Україна втратила свого рідного сина. Ми всі втратили вірного побратима та друга", - написав Тарасенко.
Довідка
Кар'єру журналіста Артем Скоропадський починав у Москві. Висвітлював акції протесту та діяльність опозиції.
Інтерес до України посилився у нього з перемогою Помаранчевої революції.
2005 року переїхав до Києва. Вивчив українську мову, із часом з великими складнощами отримав українське громадянство.
Окрім журналістики, активно займався столичним громадсько-політичним життям.
Був християнином. Сприяв унезалежненню українського православ'я від РПЦ.
У 2013-му став прессекретарем “Правого сектору”.
2017 рік - за поданням ФСБ російський суд заочно заарештував Скоропадського.
2022 рік - працював головним редактором журналу “Країна”.
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