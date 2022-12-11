У віці 41 року помер журналіст, колишній речник "Правого сектору" Артем Скоропадський

Про це сьогодні, 11 грудня 2022 року, сповістила на фейсбуці його дружина Олена Солодовнікова.

"Помер вчора зранку в реанімації. Після довгої важкої шлункової хвороби", - зазначила вона.

За словами дружини Скоропадського, останнім часом той активно займався волонтерством, зокрема "численними зборами для поранених, організацією автобусів з їжею на фронт".

Поховання Скоропадського пройде за православним обрядом.



Смерть побратима підтвердив один з провідників "Правого сектору", речником якого був у минулому Артем, Андрій Тарасенко.

"Бажання допомогти друзям, справі, боротьбі, Україні рухало Артемом усе його життя. Під час великої війни він хотів мобілізуватися у ЗСУ. Та кому ж ти потрібен зі своїми болячками? ...Україна втратила свого рідного сина. Ми всі втратили вірного побратима та друга", - написав Тарасенко.



Довідка

Кар'єру журналіста Артем Скоропадський починав у Москві. Висвітлював акції протесту та діяльність опозиції.

Інтерес до України посилився у нього з перемогою Помаранчевої революції.

2005 року переїхав до Києва. Вивчив українську мову, із часом з великими складнощами отримав українське громадянство.



Окрім журналістики, активно займався столичним громадсько-політичним життям.



Був християнином. Сприяв унезалежненню українського православ'я від РПЦ.

У 2013-му став прессекретарем “Правого сектору”.



2017 рік - за поданням ФСБ російський суд заочно заарештував Скоропадського.

2022 рік - працював головним редактором журналу “Країна”.

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