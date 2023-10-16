У віці 86 років помер експрезидент Фінляндії Мартті Ахтісаарі
Мартті Ахтісаарі, колишній президент Фінляндії, помер у віці 86 років. Після свого президенства він займався миротворчою діяльністю, за що був нагороджений Нобелівською премією миру в 2008 році
Про це повідомляє Офіс Президента Фінляндії.
Колишній президент Фінляндії Мартті Ахтісаарі помер сьогодні, 16 жовтня, о 06.40 ранку в Гельсінкі. На момент смерті йому було 86 років.
Мартті Ойва Калеві Ахтісаарі був президентом Фінляндської Республіки з 1994 по 2000 рік. Він був десятим президентом Фінляндії. До свого президентства він обіймав низку важливих посад у Міністерстві закордонних справ Фінляндії та Організації Об'єднаних Націй.
Завершивши свою діяльність на посаді президента, Ахтісаарі заснував престижну організацію з мирного посередництва CMI - Фонд миру Мартті Ахтісаарі та працював у сфері міжнародних мирних переговорів та посередництва. На знак визнання його багаторічної роботи на підтримку миру президент Ахтісаарі був нагороджений Нобелівською премією миру в 2008 році.
"Ми глибоко засмучені звісткою про смерть Президента Мартті Ахтісаарі. Мартті Ахтісаарі вірив у людство, цивілізацію і добро, і прожив велике і видатне життя. Він був президентом іншої епохи, який привів Фінляндію в глобальну епоху ЄС", - прокоментував чинний президент республіки Саулі Нііністьо.
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