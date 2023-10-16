За день до свого 77-річчя померла акторка популярних американських сіткомів Сюзанна Сомерс

Про це повідомляє видання People.

Сюзанна Сомерс, найбільш відома за ролями в серіалах "Компанія трьох" і "Крок за кроком" померла в неділю вранці за день до свого 77-річчя.

Акторка також була відома своїми книжками - вона написала понад 25, і була автором бестселерів за версією New York Times - і своїми бізнес-проектами у сфері здоров'я та краси.

"Сюзанна Сомерс мирно померла у себе вдома рано вранці 15 жовтня. Вона боролася з агресивною формою раку грудей понад 23 роки", - написав давній публіцист Сомерс Р. Курі Хей у заяві, поширеній від імені сім'ї актриси.

У заяві йдеться про те, що Сюзанну оточували її люблячий чоловік Алан, син Брюс і найближчі родичі.

"Уся сім'я зібралася, щоб відсвяткувати її 77-й день народження 16 жовтня. Замість цього вони будуть святкувати її надзвичайне життя і хочуть подякувати мільйонам шанувальників і послідовників, які дуже любили її".

За декілька місяців до сметрі пості в Instagram Сомерс поділилася, що рак молочної залози повернувся вперше після того, як їй поставили діагноз у 2000 році.

Поряд з фотографією себе і 87-річного Хамела вона написала: "Як ви знаєте, у мене був рак грудей два десятиліття тому, і час від часу він з'являється знову, і я продовжую боротися з ним. Я використовувала найкращі альтернативні та традиційні методи лікування для боротьби з ним. Для мене це не нова територія. Я знаю, як вдягти своє бойове спорядження, і я борець".

За словами Хей, цього тижня відбудеться приватне сімейне поховання, а в листопаді пройде поминальна служба.

Довідково: Сюзанна Сомерс - американська акторка, письменниця та підприємець. Вона найбільш відома за роллю Кріссі Сноу у серіалі "Компанія трьох" (1977-1981) та Керол Фостер Ламберт у серіалі "Крок за кроком" (1991-1998). Сомерс також відома своїми бізнес-проектами у сфері здоров'я та краси, зокрема, виробництвом тренажерів Thighmaster. Вона написала понад 25 книг і є автором бестселерів за версією New York Times.