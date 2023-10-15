Акторка американського фільму жахів "Керрі" Пайпер Лорі померла у віці 91 рік

Про це повідомляє BBC.

Американська актриса Пайпер Лорі, найбільш відома за ролями у фільмах "Хастлер" і "Керрі", померла у віці 91 року, повідомив її менеджер. Триразова номінантка на премію "Оскар" померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

ЇЇ описували як "неперевершений талант і чудову людину". Проте таланти Пайпер Лорі не обмежувалися акторством - вона зробила 15-річну перерву в акторській кар'єрі, щоб взяти участь у кампанії на підтримку руху за громадянські права.

Вона була номінована на "Оскар" за перший фільм, в якому знялася після повернення - "Керрі".

Лорі також знімалася в численних телесеріалах, серед яких "Метлок", "Вбивство, яке вона написала", і зіграла матір героя Джорджа Клуні в серіалі "Швидка допомога".

Довідково: Розетта Джейкобс народилася в Детройті, штат Мічиган, у родині батьків російського та польського походження.

У віці 17 років вона підписала контракт зі студією Universal, отримавши контракт і нове ім'я: Пайпер Лорі.

Однак Лорі розчарувалася в акторській індустрії і в тому, що їй доводилося грати одні й ті ж ролі, і розірвала свій голлівудський контракт, переїхавши до Нью-Йорка, щоб шукати інші ролі.

Пізніше вона відійшла від професії на 15-річну перерву і зосередила свою увагу на русі за громадянські права та війні у В'єтнамі.

У цей час вона також вийшла заміж за кінокритика Джо Моргенштерна і народила доньку.