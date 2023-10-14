На 81-му році життя померла американська поетеса і лауреатка Нобелівської премії Луїза Глік
У віці 80 років померла одна з найвідоміших американських поетес та есеїсток, лауреатка Нобелівської та Пулітцерівської премій Луїза Глік
Про це інформує Sky News.
Смерть поетеси підтвердив її редактор Джонатан Галассі. За його словами, Глік пішла з життя 13 жовтня у своєму будинку в Кембриджі.
Вказано, що за більш ніж 60-річну письменницьку кар'єру Глік стала однією з найбільш визнаних критиками поетес та есеїсток сучасної Америки. За свою кар'єру вона опублікувала більше десятка поетичних збірок, а також кілька томів есеїв і коротку прозову байку "Чорнобривці та троянди".
У 2020 році вона отримала Нобелівську премію з літератури. Шведська академія, яка відповідає за вибір лауреата літературної премії, вказала, що поезія Глік має "безпомилковий голос" і "сувору красу". Окрім Нобелівської премії, Глік відзначили Пулітцерівською премією за збірку "Дикий ірис" у 1993 році. Також поетка була лауреаткою премії "Поет США" у 2003-2004 роках.
- 13 жовтня стало відомо про смерть художника і автора коміксів Marvel і DC Кіта Гіффена. Він пішов з життя у 70 років.
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