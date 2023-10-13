Автор коміксів Marvel і DC Кіт Гіффен помер у 70 років

Про це повідомляє The Guardian.

Гіффен помер від інсульту у своєму будинку в Вірджинія-Біч у штаті Вірджинія.

"Сумна новина тепер офіційна: Кіт Гіффен пішов створювати нові світи, які недоступні для життя. Кіт був, мабуть, найпліднішим творчим розумом нашого покоління в коміксах. У нього була нескінченна кількість ідей, які постійно виливалися" - повідомив у Facebook Пол Левітц, автор коміксів і колишній президент коміксів DC.

Гіффен найбільш відомий своєю роботою для Marvel і DC. Зокрема він відомий як творець Хайме Рейеса - мексикансько-американської ітерації Синього жука. В 2023 році про цього персонажа вийшов фільм. Хайме Рейес також стало і псевдонімом автора.

Що відомо про Кіта Гіффена

Ґіффен розпочав свою коміксну кар’єру, працюючи на Marvel у 1970-х роках, але найбільше він відомий своєю роботою для DC у 1980-х і 1990-х роках, особливо над книгами з великим акторським складом, як-от "Легіон супергероїв" і "Ліга справедливості", що розгортаються в далекому майбутньому. .

Останній серіал зі співавторами Дж. М. ДеМаттейсом і Кевіном Магуайром продемонстрував талан Ґіффена писати комедійні твори та впроваджувати менталітет майже мильної опери в книги про супергероїв.

"Ліга Справедливості", пізніше "Міжнародна Ліга Справедливості", мала майже прозорливий, реальний тон: капіталіст-мільйонер Максвелл Лорд, по суті, влаштував захоплення команди супергероїв у стилі Ілона Маска, отримавши для них фінансування від ООН і схвалення уряду. Особиста взаємодія персонажів була такою ж важливою, і серіал був більше схожий на Друзів, ніж на звичайних супергероїв.

За кілька днів до смерті Гіффен з гумором написав на сторінці у Facebook повідомлення про те, що він нібито бреше компанії, що хворіє, щоб не ходити на роботу.

"Я сказав їм, що захворів... Все, щоб не піти на New York Comic Con", - йшлося в повідомленні.

Хоча він не досяг рівня свого розквіту 80-90-х років, Гіффен продовжував працювати в коміксах і залишався важливою фігурою в індустрії – він також випускав щотижневий подкаст коміксів під типовою гумористичною назвою "Я ще не помер!".

Багато представників індустрії коміксів опублікували свої звернення Гіффену в соціальних мережах.

Художниця Колін Доран написала: "Мій дуже дорогий друг, один із найкращих друзів, які у мене були. Кіт Гіффен. Моє серце розбите. Я буду любити тебе вічно. Ти був нескінченно добрим і божевільним, смішним і жахливим, понад те розумним, справді оригінальним".

Шотландський письменник Марк Міллар написав: "Стільки чудових коміксів Кіта Ґіффена, щоб пам’ятати його, але для мене це був Жук із засідки, який я дуже любив у дитинстві. Але його Action Comics, Lobo і, звісно, ​​Ліга Справедливості – одні з найкращих ігор. RIP абсолютній легенді".