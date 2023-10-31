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У війні між Ізраїлем і ХАМАСом загинув 31 журналіст, - CPJ

31 жовтня, 2023 вiвторок
09:49
Світ Військова журналістика

Станом на понеділок, 30 жовтня, внаслідок війни ізраїльської армії з палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС з 7 жовтня вже загинув 31 журналіст

Про це повідомили у Комітеті захисту журналістів (CPJ).

За їхніми даними, підтверджено загибель 26 журналістів в Ізраїлі, чотирьох - у Газі та одного у Лівані.

Також повідомляється про 8 поранених працівників ЗМІ. До того ж 9 журналістів вважаються зниклими безвісти або затриманими.

Комітет захисту журналістів також розслідує численні непідтверджені повідомлення про вбивства, зникнення безвісти, затримання, поранення чи погрози інших журналістів та пошкодження офісів ЗМІ або будинків журналістів.

"CPJ наголошує, що журналісти є цивільними особами, які виконують важливу роботу під час конфлікту, і не повинні бути мішенню воюючих сторін", - наголосив координатор програм CPJ з Близького Сходу та Північної Африки Шеріф Мансур. 

  • 17 жовтня повідомлялося про 15 загиблих під час війни в Ізраїлі журналістів. Поранено було 8 і троє зникли безвісти або були затримані. Організація CPJ закликала сторони забезпечити безпеку журналістам, які висвітлюють цей конфлікт.
журналісти
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Хамас
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