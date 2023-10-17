З початку війни в Ізраїлі загинули щонайменше 15 журналістів

Про це повідомляє Комітет захисту журналістів (CPJ).

З 15 журналістів, загиблих після несподіваної атаки ХАМАСу на південному кордоні Ізраїлю 7 жовтня, 11 були палестинцями, троє - ізраїльтянами і один - ліванцем.

Згідно із повідомленням, ще вісім журналістів були поранені, а троє вважаються зниклими безвісти або затриманими. Не всі журналісти працювали під час інцидентів, але підтверджено, що вони були на роботі.

Видання підкреслює "високі ризики", з якими наразі стикаються журналісти в Газі, оскільки Ізраїль готується до можливого наземного наступу і завдав шквал повітряних ударів по сектору Гази.

У повідомленні також зазначено, що організація розслідує повідомлення про погрози на адресу журналістів і пошкодження офісів ЗМІ.

"CPJ підкреслює, що журналісти є цивільними особами, які виконують важливу роботу під час кризи і не повинні ставати мішенню для ворогуючих сторін", - заявив Шериф Мансур, координатор програм CPJ на Близькому Сході і в Північній Африці.

"Журналісти в усьому регіоні йдуть на великі жертви, щоб висвітлювати цей жахливий конфлікт. Всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення їхньої безпеки", - продовжив Мансур.

CPJ опублікував список журналістів, які, як підтверджено, загинули під час війни, а також інформацію про них і подробиці їхньої загибелі, поранення або викрадення.

Загалом, з початку війни загинуло понад 4 000 людей.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.

17 жовтня місцеві ЗМІ повідомили, що конвої з гуманітарною допомогою рухаються з Єгипту до кордону з Газою.

Ентоні Блінкен інформував, що президент США Джо Байден відвідає Ізраїль та Йорданію у середу, 18 жовтня. В той час Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.