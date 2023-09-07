У Волгоградській області РФ на військовий об'єкт упав дрон, - росЗМІ

Про це пише "Медуза", посилаючись на низку телеграм-каналів.

Телеграм-канал Baza повідомив, нібито безпілотник намагався атакувати військову частину у Городищенському районі майже о третій годині ночі. За інформацією телеграм-каналу, дрон був перехоплений та обійшлося без руйнувань.

Своєю чергою Волгоградське видання V1.ru пише, що збитий дрон впав на військовий об'єкт - не уточнюючи, на який саме.

Губернатор області Андрій Бочаров стверджує, що дрон був "перехоплений і нейтралізований силами Міністерства оборони Росії", додавши, що "постраждалих, а також пошкоджень цивільних та військових об'єктів немає".

Всупереч цьому агентство "Регнум" повідомляє, що безпілотник упав, зачепивши систему для відведення блискавки.