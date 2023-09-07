У Волгоградській області РФ на військовий об'єкт упав дрон, - росЗМІ
У Волгоградській області РФ 7 вересня невідомий безпілотник нібито намагався атакувати військовий об'єкт - місцева влада стверджує, що його було "нейтралізовано"
Про це пише "Медуза", посилаючись на низку телеграм-каналів.
Телеграм-канал Baza повідомив, нібито безпілотник намагався атакувати військову частину у Городищенському районі майже о третій годині ночі. За інформацією телеграм-каналу, дрон був перехоплений та обійшлося без руйнувань.
Своєю чергою Волгоградське видання V1.ru пише, що збитий дрон впав на військовий об'єкт - не уточнюючи, на який саме.
Губернатор області Андрій Бочаров стверджує, що дрон був "перехоплений і нейтралізований силами Міністерства оборони Росії", додавши, що "постраждалих, а також пошкоджень цивільних та військових об'єктів немає".
Всупереч цьому агентство "Регнум" повідомляє, що безпілотник упав, зачепивши систему для відведення блискавки.
- Мер Москви Сергій Собянін 7 вересня повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО. У МНС інформують про велику пожежу.
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