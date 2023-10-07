У в’язниці Еквадору загинули шість звинувачених у вбивстві кандидата у президенти Вільявісенсіо

Про це пише Reuters.

За даними генеральних прокурорів, вбивства сталися у в'язниці в Гуаякілі, найбільшому місті південноамериканської країни. Уряд Еквадору негайно засудив цей інцидент.

Колишній президент Гільєрмо Лассо пообіцяв, що не буде "ні співучасті, ні приховування" у з'ясуванні того, хто вбив підозрюваних у справі Вільявісенсіо.

"Тут стане відома правда", - сказав він.

В'язничне агентство SNAI заявило, що всі шестеро чоловіків були громадянами Колумбії. Більше подробиць вбивств не повідомляється.

Також зазначається, що вбивство підозрюваних сталося всього за тиждень до вирішального другого туру голосування за президента країни, який запланований на 15 жовтня.