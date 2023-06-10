У в'язниці помер терорист-вчений Унабомбер

Про це повідомляє The New York Times.

Подробиць смерті Унабомбера - немає. Відомо лише, що він помер у федеральній в'язниці Північної Кароліни, куди його відправили ще у 1996 році і засудили до довічного ув'язнення.

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Хто такий Унабомбер - Теодор Качинський

Теодор Качинський є одним з найвідоміших американських злочинців. З 1978 до 1995 року зловмисник надіслав 16 бомб поштою. Внаслідок вибуху пакетів загинули троє людей, ще 23 отримали поранення.

В основному Качинський надсилав бомби університетам і авіакомпаніям, за це й отримав прізвисько Унабомбер. Качинський був і одним із найбільш розшукуваних злочинців у США.

У квітні 1995 року Качинський надіслав листа газеті The New York Times та пообіцяв у ньому зупинити терористичну діяльність, якщо ЗМІ опублікують його маніфест - "Індустріальне суспільство та його майбутнє".

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За стилем опублікованого листа, брат зловмисника упізнав Качинського. У квітні 1996 року його затримали в передмісті Лінкольна, штат Монтана.

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