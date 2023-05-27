У взаєминах РФ і КНР новою є співпраця в оборонній і правочиній галузях, - експерт із безпеки Мусаєв
У відносинах РФ, КНР і країн Центральної Азії новою є відкрита не тільки політично-економічна співпраця, але й оборонна та правочинна
Про це заявив експерт із безпеки Альнур Мусаєв у етері Еспресо.
"Абсолютно нове у взаєминах з Китаєм і держав Середньої Азії, - те, що відкрито проголошена, окрім політико-економічного співробітництва, співпраця в галузі оборонної й правочинної діяльності. Це дуже важливий крок, жорсткий крок для Росії. Росії варто замислитися глибоко, адже всі питання оборони й діяльності спецслужб правоохоронних органів завжди здійснювалися лише під егідою РФ у наших державах. І ніхто особливо не претендував", - зауважив він.
Експерт нагадав, що останніми роками Туреччина в межах Тюркського регіону об'єднала правоохоронні органи та має кроки в бік Азербайджану, коли вони практично вступили у війну в Нагірному Карабасі.
"Але такого кроку, який здійснив тепер Китай, такого в історії відносин центральноазійських країн з іншими державами, з іншими лідерами ще не було. Побачимо, звісно, як це реалізовуватиметься. Але якщо Китай вже просто оголосив про серйозні фінансові суми, що виділяє для центральноазійських держав, гадаю, у цьому напрямі Китай наполегливо рухатиметься вперед", - наголосив Альнур Мусаєв.
- 19 травня лідер КНР Сі Цзіньпін представив широкий план, покликаний допомогти підняти Центральну Азію на новий рівень розвитку, уникаючи при цьому "зовнішнього втручання".
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