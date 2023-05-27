Про це заявив експерт із безпеки Альнур Мусаєв у етері Еспресо.

"Абсолютно нове у взаєминах з Китаєм і держав Середньої Азії, - те, що відкрито проголошена, окрім політико-економічного співробітництва, співпраця в галузі оборонної й правочинної діяльності. Це дуже важливий крок, жорсткий крок для Росії. Росії варто замислитися глибоко, адже всі питання оборони й діяльності спецслужб правоохоронних органів завжди здійснювалися лише під егідою РФ у наших державах. І ніхто особливо не претендував", - зауважив він.

Експерт нагадав, що останніми роками Туреччина в межах Тюркського регіону об'єднала правоохоронні органи та має кроки в бік Азербайджану, коли вони практично вступили у війну в Нагірному Карабасі.

"Але такого кроку, який здійснив тепер Китай, такого в історії відносин центральноазійських країн з іншими державами, з іншими лідерами ще не було. Побачимо, звісно, як це реалізовуватиметься. Але якщо Китай вже просто оголосив про серйозні фінансові суми, що виділяє для центральноазійських держав, гадаю, у цьому напрямі Китай наполегливо рухатиметься вперед", - наголосив Альнур Мусаєв.