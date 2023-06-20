У WhatsApp з'явилася функція автоматичного вимкнення дзвінків з невідомих номерів
Компанія Meta анонсувала нову функцію для застосунку WhatsApp. Вона автоматично вимикатиме дзвінки з невідомих номерів
Про це інформує TechCrunch.
Зазначають, що це сталося після того, як кілька клієнтів компанії в Індії поскаржилися на збільшення кількості спам-дзвінків за останні місяці. Відтак засновник Meta Марк Цукерберг анонсував функцію вимкнення дзвінків разом із новою опцією конфіденційності.
"Тепер ви можете автоматично вимикати вхідні дзвінки від невідомих контактів у WhatsApp для ще більшої конфіденційності та контролю", - сказав Цукерберг.
Цю опцію можна буде ввімкнути, перейшовши в розділ налаштувань. Там треба обрати розділ "Конфіденційність" і перейти до "Викликів", після чого обрати параметр "Вимкнути звук невідомого абонента". Після цього дзвінки з невідомих номерів автоматично блокуватимуться, але відображатимуться в сповіщеннях і списку викликів програми. Це необхідно для того, щоб можна було перевірити, чи дзвінок надійшов від абонента, якого ви насправді знаєте, але чийого номера не маєте в збережених контактах.
Крім того, WhatsApp додав нову функцію для перевірки конфіденційності у налаштуваннях. Так у розділі "Конфіденційність" з'явилися нові елементи керування конфіденційністю, як-от "Виберіть, хто може з вами зв'язуватися", "Контролюйте свою особисту інформацію", "Додайте більше конфіденційності своїм чатам" і "Додайте більше захисту своєму обліковому запису". Також користувачі можуть змінювати такі дані, як-от двофакторна автентифікація, вирішувати, хто може додавати їх до груп і встановлювати таймер за замовчуванням для зникнення повідомлень. Можна буде також контролювати, хто може бачити зображення облікового запису.
- 8 червня компанія Meta представила нову функцію у WhatsApp - це канали для людей та організацій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе