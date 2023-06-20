У WhatsApp з'явилася функція автоматичного вимкнення дзвінків з невідомих номерів

Про це інформує TechCrunch.

Зазначають, що це сталося після того, як кілька клієнтів компанії в Індії поскаржилися на збільшення кількості спам-дзвінків за останні місяці. Відтак засновник Meta Марк Цукерберг анонсував функцію вимкнення дзвінків разом із новою опцією конфіденційності.

"Тепер ви можете автоматично вимикати вхідні дзвінки від невідомих контактів у WhatsApp для ще більшої конфіденційності та контролю", - сказав Цукерберг.

Цю опцію можна буде ввімкнути, перейшовши в розділ налаштувань. Там треба обрати розділ "Конфіденційність" і перейти до "Викликів", після чого обрати параметр "Вимкнути звук невідомого абонента". Після цього дзвінки з невідомих номерів автоматично блокуватимуться, але відображатимуться в сповіщеннях і списку викликів програми. Це необхідно для того, щоб можна було перевірити, чи дзвінок надійшов від абонента, якого ви насправді знаєте, але чийого номера не маєте в збережених контактах.

Крім того, WhatsApp додав нову функцію для перевірки конфіденційності у налаштуваннях. Так у розділі "Конфіденційність" з'явилися нові елементи керування конфіденційністю, як-от "Виберіть, хто може з вами зв'язуватися", "Контролюйте свою особисту інформацію", "Додайте більше конфіденційності своїм чатам" і "Додайте більше захисту своєму обліковому запису". Також користувачі можуть змінювати такі дані, як-от двофакторна автентифікація, вирішувати, хто може додавати їх до груп і встановлювати таймер за замовчуванням для зникнення повідомлень. Можна буде також контролювати, хто може бачити зображення облікового запису.