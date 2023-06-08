Про це йдеться в заяві.

Повідомляється, що канали розміщені на новій вкладці "Оновлення", де користувачі можуть переглядати статус та канали, за якими підписані.

"Канали – це інструмент односторонньої розсилки, за допомогою якого адміністратори можуть надсилати текст, фото, відео, наклейки та опитування. Щоб допомогти вам вибрати канали, за якими можна стежити, ми створюємо каталог із можливістю пошуку, де можна знайти канали про захоплення, спортивні команди, оновлення від місцевих офіційних осіб і багато іншого", – пише пресслужба WhatsApp.

Також користувачі можуть підписатися на канал за запрошення або знайти в інтернеті.

Фото: WhatsApp

Метою такої функції є створення найбільш приватної послуги розсилки. Адміністраторам буде доступна можливість блокувати створення знімків екрана та пересилання повідомлень.

"Ми починаємо із забезпечення захисту персональної інформації як адміністраторів, так і підписників. Якщо ви адміністратор каналу, ваш номер телефону й фото профілю не відображатимуться підписникам. І так само, якщо ви підписник каналу, адміністратор та інші підписники не зможуть побачити ваш номер телефону", – пояснюють в заяві.

Оновлення зберігатиме історію каналу на серверах до 30 днів.

Крім того, у WhatsApp додадуть способи швидкого видалення оновлень.

"Оскільки мета використання каналів полягає в охопленні широкої аудиторії, канали за замовчуванням не захищені наскрізним шифруванням. Ми вважаємо, що є випадки, коли створення каналів, захищених наскрізним шифруванням, для обмеженої аудиторії може бути доцільним, наприклад, для некомерційних організацій чи організацій з охорони здоров’я, і ми також розглядаємо впровадження такої функції в майбутньому", – додали в компанії.

Нині канали будуть доступні у Колумбії та Сінгапурі, надалі цей список розширюватиметься.