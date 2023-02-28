Meta тестує штучний інтелект в WhatsApp і Messenger

Про це інформує TechCrunch.

Meta проводить тестування інструментів на основі штучного інтелекту для своїх продуктів. Засновник компанії Марк Цукерберг оголосив, що створює "нову групу продуктів верхнього рівня", аби інтегрувати генеративний штучний інтелект у свої сервіси, якими користуються мільярди користувачів.

Цукерберг розповів, що спочатку команда зосередиться на створенні творчих інструментів, проте її довгострокова ціль полягає в тому, аби створити "особистості AI, які можуть допомагати людям різними способами". Утім для цього компанія має виконати фундаментальну роботу, перш ніж поділитися цим досвідом із користувачами, попередив засновник.

Компанія починає з тестування текстових інструментів штучного інтелекту в WhatsApp і Messenger - імовірно, ботів для розмов у стилі ChatGPT. Згодом Meta також може використовувати ці функції, пропонуючи їх компаніям у сферах продажу та підтримки клієнтів.

Meta також експериментує з фільтрами та форматами оголошень за AI-допомогою в Instagram разом із "відео та мультимодальним досвідом".

Проєктом керуватиме ексвиконавчий директор Apple Ахмад Аль-Дахле, а команда підпорядковуватиметься директору з продуктів Крісу Коксу.