У Windows 11 додали опцію використання смартфона як вебкамери
Компанія Microsoft почала розповсюджувати функцію використання смартфона як вебкамери на пристроях Windows 11
Про це повідомляє Mezha Media.
Microsoft почала розповсюджувати функцію для учасників програми Windows Insider. Проте поки використовувати смартфон, як вебкамеру, можуть лише користувачі Android за допомогою додатку Link to Windows.
Відомо, що користувачі можуть застосовувати фронтальну чи основну камеру, зупиняти трансляцію під час перерв та застосовувати ефекти, надані моделлю телефона.
Важливо, щоб смартфон був з версією Android 9.0 або вище. Додаток Link to Windows має бути оновлений до версії 1.24012.
Як використовувати камеру телефону замість вебкамери комп’ютера
У налаштуваннях Windows 11 потрібно перейти у вкладці "Bluetooth і пристрої" на сторінку "Зв’язок зі смартфоном" та надати ПК доступ до телефона Android.
Після цього пристрій отримає оновлення Cross Device Experience Host у Microsoft Store.
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