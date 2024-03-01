Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології У Windows 11 додали опцію використання смартфона як вебкамери

У Windows 11 додали опцію використання смартфона як вебкамери

1 березня, 2024 п'ятниця
19:12
Технології Смартфон

Компанія Microsoft почала розповсюджувати функцію використання смартфона як вебкамери на пристроях Windows 11

Про це повідомляє Mezha Media.

Microsoft почала розповсюджувати функцію для учасників програми Windows Insider. Проте поки використовувати смартфон, як вебкамеру, можуть лише користувачі Android за допомогою додатку Link to Windows.

Відомо, що користувачі можуть застосовувати фронтальну чи основну камеру, зупиняти трансляцію під час перерв та застосовувати ефекти, надані моделлю телефона.

Важливо, щоб смартфон був з версією Android 9.0 або вище. Додаток Link to Windows має бути оновлений до версії 1.24012.

Як використовувати камеру телефону замість вебкамери комп’ютера

У налаштуваннях Windows 11 потрібно перейти у вкладці "Bluetooth і пристрої" на сторінку "Зв’язок зі смартфоном" та надати ПК доступ до телефона Android.

Після цього пристрій отримає оновлення Cross Device Experience Host у Microsoft Store.

Теги:
Читайте також:
Володимир Путін
1 березня, 2024 п'ятниця
"Польща реанімувала амбіції та наміри на українські території": російські фейки та маніпуляції за 29 лютого
29 лютого, 2024 четвер
Позиції на Авдіївському напрямку певний час ще переходитимуть з рук у руки, - військовослужбовець ЗСУ
Роман Костенко
29 лютого, 2024 четвер
Комітет ВР зберіг відстрочку від мобілізації аспірантам-контрактникам, - нардеп Костенко
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.99
    Купівля 37.99
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
1 березня
20:12
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Воїни 47-ї ОМБр розгромили елітну російську штурмову групу на Авдіївському напрямку
20:04
Інфографіка
військовий квиток, мобілізація
Ставлення чоловіків призовного віку до мобілізації. Дослідження
20:03
росія прапор занепад
Росію виключили з Дунайської комісії, яка регулює річкове судноплавство
20:02
OPINION
Вадим Денисенко
Путін застарий, щоб будувати режим 2.0
19:55
Полісся - ЛНЗ Черкаси
"Полісся" несподівано програло "ЛНЗ Черкасам": результати та розклад матчів 19-го туру УПЛ
19:50
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 13-го санкційного пакету ЄС проти Росії
19:35
NAVI
Esports Charts назвав найпопулярнішу кібердисципліну в Україні
19:30
Українські медзаклади отримали ще 242 генератори. У які області спрямують
19:20
Ексклюзив
Еммануель Макрон
Французи руйнують "червоні лінії" Путіна, - аналітик Націнституту стратегічних досліджень
19:15
Снайпер ЗСУ
За добу ворог 25 разів намагався прорвати оборону на Новопавлівському напрямку
19:02
Facebook припинить платити інформвиданням і закриє свій розділ новин
19:01
Мая Санду
"Кремль хоче, щоб ми були налякані": Санду відреагувала на звернення невизнаного Придністров'я до РФ
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 737-го дня війни: кладовище російської техніки біля Синьківки та масована "бавовна" у Криму
18:41
Огляд
"Дюна:Частина друга"
Опинитися серед "Залишенців": що подивитися на вихідних
18:23
Нідерланди_ прапор
Патрульні катери та десантні кораблі: Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги для України
18:23
Тібо Куртуа та Андрій Лунін
Анчелотті анонсував повернення у ворота "Реалу" головного конкурента Луніна
18:14
Лассіна Траоре
"Шахтар" заборгував майже 7 млн євро багаторазовому переможцю ЛЧ
18:06
Андрій Кокотюха
Уряд присудив премію Лесі Українки за 2023 рік трьом митцям
18:01
OPINION
Орест Сохар
Макрон вибрався з європейської мушлі обережності
18:00
Мобілізація, повістки
У Мін'юсті припустили ймовірність мобілізації ґвалтівників і вбивць, але за однієї умови
17:54
Служба безпеки України
Російським генералам, які наказали замінувати зерновий коридор, оголосили підозру
17:42
Оновлено
на фото Володимир Зеленський (справа) і Марк Рютте (зліва)
Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду: що вона передбачає
17:33
РФ атакувала ракетами Костянтинівку в ніч на 1 березня: поранено людину, пошкоджено відділок поліції, лікарню, дитсадки
17:32
Європейська Солідарність
"Європейська Солідарність" закликає владу припинити спекуляції на тему заборони на міжнародну діяльність опозиції, - заява
17:30
Ексклюзив
Олег Навальний
Є шанс, що вбивство Навального мотивує до спротиву та радикалізує протести в РФ, - соціолог Ейдман
17:29
Путін_Росгвардія
"Війська РФ перебувають на історично російських територіях": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 1 березня
17:21
Ексклюзив
Сергій Піпко
Військовий експерт Киричевський: українська влада має заохочувати людей, які вдома конструюють ракети
17:19
Путін
Путін підписав щорічний указ щодо призову на військові збори громадян РФ, які перебувають у запасі
17:06
На фото: фільм "Буча"
"Помилки — не привід засуджувати": актор Яцентюк обурився через критику фільму "Буча"
17:06
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони скинули над окупованими територіями агітаційні листівки. Деталі
16:54
Санкції на алмази
Канада заборонила непрямий імпорт російських алмазів
16:53
Болгарія
У Болгарії почала діяти заборона на імпорт нафти з РФ
16:37
Олексій Нікітін
Лауреатом премії імені Шолом-Алейхема став Олексій Нікітін за роман "Бат-Амі"
16:34
Оновлено
похорон Навального
На Борисівському цвинтарі в Москві поховали Навального
16:31
Роснефть
Роснафта почала процес продажу свого підрозділу в Німеччині
16:29
пам’ятна монета "Батьківське щастя"
Нацбанк ввів у обіг пам'ятну монету "Батьківське щастя"
16:24
Вогонь, пожежа
У Криму оголосили ракетну загрозу: окупанти кажуть про роботу ППО, партизани фіксують прильоти
16:22
Окупанти масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є поранений
16:17
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
РФ влаштувала на ТОТ фестиваль, на який прибула "молода агентура", що нібито представляє різні країни світу, - Спротив
16:14
Ексклюзив
блокада українсько-польського кордону
Це нечесно, коли український кордон заблокований, а через білоруський у Польщу потрапляють російські товари, - нардеп Княжицький
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV