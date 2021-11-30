У Японії врятували чоловіка, який 22 години дрейфував у відкритому морі
Поблизу узбережжя Японії врятували 69-річного чоловіка після того, як він провів 22 години у відкритому морі
Про це повідомляє The Guardian.
Один із японських чиновників назвав порятунок "дивом".
Човен чоловіка перекинувся у суботу, 27 листопада, поблизу південно-західної префектури Кагосіма, коли він прямував до острова Якусіма.
Йому вдалося зателефонувати колезі на острові, щоб попередити його. Проте чоловіка знайшли лише через добу, коли рятувальники помітили його сидячим на двигуні свого перекинутого човна.
"Він був у морі один 22 години. Я вражений його навичками виживання", - сказав представник берегової охорони.
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