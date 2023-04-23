У Японії прискорять розробку підводних дронів для захисту від Китаю, - Kyodo

Про це пише Kyodo.

Зазначається, що в новій версії Базового плану з океанської політики уряд прем'єр-міністра Фуміо Кішіди попередив: посилення Китаю швидко змінило військовий баланс в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У проєкті пропонується розвиток підводних дронів та сприяння використанню енергії океану, наприклад, енергії вітру.

Очікується, що уряд схвалить нову редакцію політики вже цього місяця.

"Переглядаючи поточну версію, Токіо звернувся до Пекіна на ім'я, оскільки китайські кораблі берегової охорони неодноразово заходили в японські територіальні води у Східно-Китайському морі", - ствердили журналісти.