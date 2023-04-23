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Головна Світ У Японії прискорять розробку підводних дронів для захисту від Китаю, - Kyodo

У Японії прискорять розробку підводних дронів для захисту від Китаю, - Kyodo

23 квітня, 2023 неділя
07:20
Світ Японія

Японія пообіцяла сприяти розвитку безпілотних підводних дронів для зміцнення морської безпеки на тлі зростаючої військової присутності Китаю

Про це пише Kyodo.

Зазначається, що в новій версії Базового плану з океанської політики уряд прем'єр-міністра Фуміо Кішіди попередив: посилення Китаю швидко змінило військовий баланс в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У проєкті пропонується розвиток підводних дронів та сприяння використанню енергії океану, наприклад, енергії вітру.

Очікується, що уряд схвалить нову редакцію політики вже цього місяця.

"Переглядаючи поточну версію, Токіо звернувся до Пекіна на ім'я, оскільки китайські кораблі берегової охорони неодноразово заходили в японські територіальні води у Східно-Китайському морі", - ствердили журналісти.

  • Військовослужбовці Японії отримали наказ щодо підготовки до можливого удару балістичною ракетою з боку Північної Кореї.
Китай
Японія
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