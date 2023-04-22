Військовим Японії наказали готуватися до можливого удару балістичною ракетою КНДР
Військовослужбовці Японії отримали наказ щодо підготовки до можливого удару балістичною ракетою з боку Північної Кореї
Про це пише NHK.
Міністр оборони Японії Хамада Ясукадзу наказав силам самооборони вжити заходів для підготовки до очікуваного запуску балістичної ракети Північною Кореєю. Зазначається, що його наказ став відповіддю на повідомлення північнокорейських ЗМІ в середу, в якому мовилося про те, що Пхеньян перебуває на завершальній стадії підготовки до запуску того, що він називає першим військовим супутником-шпигуном країни. Запуск може включати використання технології балістичних ракет.
"У 2012 і 2016 роках Північна Корея запускала балістичні ракети, які, за її словами, були супутниками. Ракети пролетіли над районами поблизу островів Сакісіма в південній японській префектурі Окінава...Якщо Північна Корея знову здійснить запуск балістичної ракети в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, це буде перший запуск з лютого 2016 року", - додали журналісти.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль наступного тижня зустрінуться у Вашингтоні, щоб обговорити ядерні загрози з боку Північної Кореї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе