У Японії скасували прикордонні обмеження, пов'язані з COVID-19
З суботи, 29 квітня, Японія скасовує обмеження на перетин кордону, які були введені у зв'язку з вірусом COVID-19
Про це інформує Xinhua.
Зараз ті, хто прибув до Японії, мають надати сертифікат, що підтверджує отримання щонайменше трьох щеплень від коронавірусу, або ж негативний ПЛР-тест, зроблений упродовж 72 годин. Утім із суботи ці обмеження більше не діятимуть.
Також уряд країни заявив, що будуть скасовані й рандомізовані тести на COVID-19.
Раніше Японія хотіла скасувати прикордонні обмеження 8 травня. Того дня статус COVID-19 понизять до такого ж, який має сезонний грип. Проте контроль вирішили скасувати раніше у зв'язку з напливом мандрівників, які прибувають до Японії під час вихідних на свята “Золотого тижня”. Скасування обмежень стосуються всіх, хто прибув до країни.
Видання пише, що зниження категорії COVID-19 передбачає, що вірус відноситимуть до 5 категорії, як і сезонний грип. Це означає, що в майбутньому при спалахах цього вірусу не будуть оголошувати надзвичайний стан.
Утім за словами уряду, COVID-19 нікуди не зник. Тож медичним установам, а також установам для людей похилого віку буде запропоновано вжити необхідних заходів. Також раніше попереджали, що Японію може охопити дев'ята хвиля COVID-19.
Також зазначили, що люди, які в'їжджають до Японії із симптомами лихоманки, кашлю, все одно проходитимуть тестування на COVID-19.
- З 29 квітня до Китаю можна буде потрапити за наявності тільки експрес-тесту на антиген коронавірусу/
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