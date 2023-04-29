У Японії скасували прикордонні обмеження, пов'язані з COVID-19

Про це інформує Xinhua.

Зараз ті, хто прибув до Японії, мають надати сертифікат, що підтверджує отримання щонайменше трьох щеплень від коронавірусу, або ж негативний ПЛР-тест, зроблений упродовж 72 годин. Утім із суботи ці обмеження більше не діятимуть.

Також уряд країни заявив, що будуть скасовані й рандомізовані тести на COVID-19.

Раніше Японія хотіла скасувати прикордонні обмеження 8 травня. Того дня статус COVID-19 понизять до такого ж, який має сезонний грип. Проте контроль вирішили скасувати раніше у зв'язку з напливом мандрівників, які прибувають до Японії під час вихідних на свята “Золотого тижня”. Скасування обмежень стосуються всіх, хто прибув до країни.

Видання пише, що зниження категорії COVID-19 передбачає, що вірус відноситимуть до 5 категорії, як і сезонний грип. Це означає, що в майбутньому при спалахах цього вірусу не будуть оголошувати надзвичайний стан.

Утім за словами уряду, COVID-19 нікуди не зник. Тож медичним установам, а також установам для людей похилого віку буде запропоновано вжити необхідних заходів. Також раніше попереджали, що Японію може охопити дев'ята хвиля COVID-19.

Також зазначили, що люди, які в'їжджають до Японії із симптомами лихоманки, кашлю, все одно проходитимуть тестування на COVID-19.