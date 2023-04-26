КНР скасовує ПЛР-тести на COVID-19 для туристів
З 29 квітня до Китаю можна буде потрапити за наявності тільки експрес-тесту на антиген коронавірусу
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Укрінформ.
"З 29 квітня мандрівники зможуть надавати для в’їзду до Китаю результати тесту на антиген, отримані протягом 48 годин до посадки (на літак, - ред.), окрім тестів на нуклеїнові кислоти", - наголосила вона.
Авіакомпанії не вимагатимуть наявності негативних ПЛР-тестів перед польотом. Це зробить відвідування країни зручнішим, адже результат антиген-тесту можна отримати за 15 хвилин. Крім того, пунктів, де його роблять, більше, ніж лабораторій для ПЛР-тестів.
Мао Нін закликала дотримуватися коронавірусних обмежень і зауважила, що влада країни вдосконалюватиме профіліктику залежно від кількості хворих на COVID-19.
- 1 грудня 2022 року повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
- 7 грудня 2022 року Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".
- Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї триває сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що ця кількість подвоїться.
- За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.
- Попри поширення в КНР нового штаму коронавірусу, 7 січня Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19.
- З 8 грудня по 12 січня в китайських лікарнях померло 59 938 інфікованих на коронавірус.
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