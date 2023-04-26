Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Укрінформ.

"З 29 квітня мандрівники зможуть надавати для в’їзду до Китаю результати тесту на антиген, отримані протягом 48 годин до посадки (на літак, - ред.), окрім тестів на нуклеїнові кислоти", - наголосила вона.

Авіакомпанії не вимагатимуть наявності негативних ПЛР-тестів перед польотом. Це зробить відвідування країни зручнішим, адже результат антиген-тесту можна отримати за 15 хвилин. Крім того, пунктів, де його роблять, більше, ніж лабораторій для ПЛР-тестів.

Мао Нін закликала дотримуватися коронавірусних обмежень і зауважила, що влада країни вдосконалюватиме профіліктику залежно від кількості хворих на COVID-19.