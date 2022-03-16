У Японії стався землетрус магнітудою 7,3

Про це повідомляє Associated Press.



Землетрус магнітудою 7,3 стався ввечері у середу, 16 березня. Японське метеорологічне агентство повідомило, що землетрус стався на глибині 60 км під рівнем моря.



Цей регіон є частиною північної Японії, яка була зруйнована смертельним землетрусом магнітудою 9 балів і цунамі 11 років тому, що також спричинило аварію на Фукусімській АЕС. Землетрус у стався лише через кілька днів після того, як у березні 2011 року в цьому районі відзначили 11-ту річницю катастрофи.



Агентство оприлюднило рекомендації щодо цунамі щодо нальоту моря до метра у частинах префектур Міягі та Фукусіма. Національне телебачення NHK повідомило, що цунамі, можливо, вже охопило деякі райони.



Землетрус сколихнув значну частину східної Японії, включаючи Токіо, де сильно тряслися будівлі. Повідомлень про постраждалих чи руйнування наразі немає.

