Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Японії відкриють перше в країні казино

У Японії відкриють перше в країні казино

14 квітня, 2023 п'ятниця
16:12
Світ Казино

Японські чиновники схвалили плани будівництва першого в країні грального курорту казино. Комплекс відкриється в західному місті Осака у 2029 році

Про це пишуть BBC.

Зазначається, що казино в Японії довгий час були поза законом. Але у 2018 році був прийнятий закон, який передбачає винятки для таких ігор як покер або баккара з метою створення робочих місць і розвитку туризму.

Так, японські чиновники схвалили плани будівництва першого в країні грального курорту, комплекс відкриється в західному місті Осака у 2029 році.

Окрім казино, комплекс площею 5,3 мільйона квадратних футів (49 га) включатиме готель, конференц-центр, торговий центр і музей.

"Ми сподіваємося, що (казино - ред.) стане туристичною базою, яка просуватиме принади Японії у світі", - заявив прем'єр-міністр Фуміо Кішіда.

  • На референдумі громадяни жителі Ліхтенштейну переважною більшістю голосів відхилили пропозицію заборонити діяльність казино в цій мікродержаві на Заході Європи, яку неформально називають "Альпійським Лас-Вегасом"
Японія
казино
Читайте також:
Борислав Береза
Автор Борислав Береза
12 квітня, 2023 середа
Відео страти - приклад того, що було б, якби рашистів не зупинила Україна
14 квітня, 2023 п'ятниця
РФ може перетворитись на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, - ISW
Европейская Солидарность
12 квітня, 2023 середа
Порошенко та депутати "ЄС" вимагають скликати позачергове засідання Ради, щоб розблокувати 30 тис. грн для військових
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.53
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
14 квітня
16:30
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:29
Марія Захарова
"Норвегія все більше підтверджує статус ворожої держави Росії": у МЗС РФ відреагували на висилку російських дипломатів
16:22
Cybertruck
Tesla знизила ціни на свої електромобілі
16:12
Олексій Данілов
Україна використовуватиме для деокупації Криму будь-яку незаборонену зброю, – Данілов
16:10
Динамо, УПЛ, чемпіонат України
УПЛ: розклад і результати всіх матчів 21-го туру
16:06
Костянтин Жеваго привітав українців з Великоднем
16:04
Ріші Сунак
Сунак назвав відео зі стратою військового ЗСУ жахливим і закликав притягнути винних до відповідальності
16:03
OPINION
Василь Зима
Героїчні герої думали, що все закінчиться раніше
16:00
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
Окупанти обстрілюють Нову Каховку, щоб змусити містян евакуюватися, - депутат Херсонської облради Хлань
15:56
Обстріл, Чернігівщина, Вʼячеслав Чаус, школа
Загарбники зруйнували понад 12 тис. об'єктів на Чернігівщині, - ОВА
15:56
СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ
На камеру росТБ командував артобстрілом позицій ЗСУ на Луганщині: СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ
15:55
Малюнок українки прикрасив ракету Juice, яка відправилася до Юпітера
15:52
Валерій Герасимов
Злиті документи Пентагону: Патрушев і Герасимов хотіли саботувати повномасштабну війну
15:49
Ллойд Остін
Остін відвідає Швецію напередодні 11-го "Рамштайну"
15:38
Франція готова надати Україні 2 млрд євро: частину коштів буде спрямовано на відновлення
15:31
Škoda розробила робота, щоб зменшити кількість смертей пішоходів на дорогах
Škoda розробила робота, щоб зменшити кількість смертей пішоходів на дорогах
15:28
На Київщині підтопило село через підвищення рівня води у Десні
15:22
Ексклюзив
російські війська
Спроб прориву росіян в районі Кремінної поки не бачимо, - офіцер Нацгвардії Дорошенко
15:15
ФСБ
Російська ФСБ заявила про затримання у Криму "учасників" проукраїнського добровольчого батальйону
15:13
Пентагон
В Україні вважають, що витік даних Пентагону не вплине на хід війни, бо не розкривали США всіх планів, – AP
15:03
Угорщина
Злиті документи Пентагону: Угорщина може дозволяти транзит зброї в Україну через свою територію
14:50
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані країною". У МЗС відповіли
14:42
Сеул
У Південній Кореї платитимуть самотнім людям, аби підтримати їх повернення у суспільство
14:40
Огляд
Пентагон
Секретні документи Пентагону: про що саме дізнався світ і як це стосується України
14:39
десантні кораблі рф
РФ вирішила здійснити раптову перевірку Тихоокеанського флоту. Єрмак запитав, чому не підняли крейсер "Москва"
14:38
білоруські військові
"Уже займаємося підготовкою наявних майданчиків": Хрєнін підтвердив, що в Білорусі може з'явитися і стратегічна ядерна зброя
14:17
Великдень
В Україні потепліє: синоптик Наталка Діденко про погоду на Великдень
14:11
Xiaomi
"За мир у всьому світі": Xiaomi відреагувала на включення до списку спонсорів війни НАЗК
14:08
Арсеній Яценюк
Вступ України в НАТО буде перемогою для всіх і катастрофою для російської імперії - Арсеній Яценюк про заяву Ле Пен
14:08
на фото наслідки обстрілу Оріхова
Росіяни завдали авіаударів по Оріхову на Запоріжжі
14:07
шпигун
У Швеції на нафтопереробному заводі затримали жінку, підозрювану в корпоративному шпигунстві, - ЗМІ
14:03
OPINION
Орест Сохар
​Московія пірнає в іслам
13:53
КСУ
Харківські угоди: КСУ відкрив провадження та перевірить конституційність
13:37
ChatGPT
У ЄС створять робочу групу для розробки правил конфіденційності для ChatGPT
13:31
Ексклюзив
дрони Raider
У війні технологій з РФ ініціатива поступово переходить на бік України, - директор компанії НВЦ "Інфозахист" Калінін
13:31
крилата ракта "Калібр"
РФ тримає один ракетоносій із чотирма "Калібрами" у Чорному морі
13:30
Владислав Гераскевич, скелетон
Білий прапор з боку українців: скелетоніст Гераскевич розкритикував рішення Мінспорту про заборону брати участь у змаганнях
13:28
Мер Полтави Олександр Мамай
Міського голову Полтави Мамая за вироком суду звільнено із посади
13:18
У Києві відкриють 70-й сезон руху поїздів дитячої залізниці
13:14
Анатолій Карбан
У бою в районі Авдіївки загинув історик та педагог Анатолій Карбан
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV