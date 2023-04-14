У Японії відкриють перше в країні казино
Японські чиновники схвалили плани будівництва першого в країні грального курорту казино. Комплекс відкриється в західному місті Осака у 2029 році
Про це пишуть BBC.
Зазначається, що казино в Японії довгий час були поза законом. Але у 2018 році був прийнятий закон, який передбачає винятки для таких ігор як покер або баккара з метою створення робочих місць і розвитку туризму.
Так, японські чиновники схвалили плани будівництва першого в країні грального курорту, комплекс відкриється в західному місті Осака у 2029 році.
Окрім казино, комплекс площею 5,3 мільйона квадратних футів (49 га) включатиме готель, конференц-центр, торговий центр і музей.
"Ми сподіваємося, що (казино - ред.) стане туристичною базою, яка просуватиме принади Японії у світі", - заявив прем'єр-міністр Фуміо Кішіда.
- На референдумі громадяни жителі Ліхтенштейну переважною більшістю голосів відхилили пропозицію заборонити діяльність казино в цій мікродержаві на Заході Європи, яку неформально називають "Альпійським Лас-Вегасом"
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