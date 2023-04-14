У Японії відкриють перше в країні казино

Про це пишуть BBC.

Зазначається, що казино в Японії довгий час були поза законом. Але у 2018 році був прийнятий закон, який передбачає винятки для таких ігор як покер або баккара з метою створення робочих місць і розвитку туризму.

Так, японські чиновники схвалили плани будівництва першого в країні грального курорту, комплекс відкриється в західному місті Осака у 2029 році.

Окрім казино, комплекс площею 5,3 мільйона квадратних футів (49 га) включатиме готель, конференц-центр, торговий центр і музей.

"Ми сподіваємося, що (казино - ред.) стане туристичною базою, яка просуватиме принади Японії у світі", - заявив прем'єр-міністр Фуміо Кішіда.