В "Альпійському Лас-Вегасі" відмовились забороняти казино: жителі Ліхтенштейну проголосували на референдумі
На референдумі в неділю громадяни жителі Ліхтенштейну переважною більшістю голосів відхилили пропозицію заборонити діяльність казино в цій мікродержаві на Заході Європи, яку неформально називають "Альпійським Лас-Вегасом"
Про це повідомило видання Reuters.
Стало відомо, що у референдумі взяли участь 70% із менш як 40 тисяч жителів Ліхтенштейну. З них 73% виступили проти заборони, решта 27% – підтримали її.
Також додається, що референдум та підписи, необхідні для його проведення, були ініційовані групою тиску IG Volksmeinung, створеною для боротьби з "потоком казино" та залежністю від азартних ігор.
Там стверджують, що гральна індустрія загрожує іміджу країни, яка почала відновлювати після того, як почала пом’якшувати законодавство про банківську таємницю й вибула з "чорного списку" податкових гаваней.
- 18 листопада стало відомо, що СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке створили росіяни разом з українцями. Завдяки бізнесу зловмисники перерахували у РФ майже 3 млрд гривень.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе