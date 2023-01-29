Про це повідомило видання Reuters.

Стало відомо, що у референдумі взяли участь 70% із менш як 40 тисяч жителів Ліхтенштейну. З них 73% виступили проти заборони, решта 27% – підтримали її.

Також додається, що референдум та підписи, необхідні для його проведення, були ініційовані групою тиску IG Volksmeinung, створеною для боротьби з "потоком казино" та залежністю від азартних ігор.

Там стверджують, що гральна індустрія загрожує іміджу країни, яка почала відновлювати після того, як почала пом’якшувати законодавство про банківську таємницю й вибула з "чорного списку" податкових гаваней.

18 листопада стало відомо, що СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке створили росіяни разом з українцями. Завдяки бізнесу зловмисники перерахували у РФ майже 3 млрд гривень.