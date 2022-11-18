СБУ викрила масштабне онлайн-казино, яке перерахувало в Росію майже 3 млрд грн
СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке створили росіяни разом з українцями. Завдяки бізнесу зловмисники перерахували у РФ майже 3 млрд гривень
Про це інформує Служба безпеки України.
"Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами РФ в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино", - пише пресслужба.
Департамент кібербезпеки СБУ з'ясував, до злочинної організації входили громадяни України та РФ.
"Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни. Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів, персоналу, рекламну підтримку, а також облаштування комп’ютерної техніки та авторизацію клієнтів віртуального казино", - роз'яснили в СБУ.
Правоохоронці в результаті аналізу платіжних операцій встановили, що за час функціонування організації з України до Росії через крипто-перекази виведено майже 3 млрд грн.
Нині СБУ повністю заблокувала вебресурси та доступ зловмисників до платіжних систем.
Десятьом організаторам і учасникам незаконного онлайн-казино, серед яких 5 громадян України та стільки ж - росіян, повідомлено про підозру за створення, керівництво злочинної організації, легалізацію (відмивання) майна та незаконну діяльність з проведення азартних ігор.
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів зловмисникам.
- Суд наклав арешт на контрольні пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго. Їх контролює російська організація.
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