СБУ викрила масштабне онлайн-казино, яке перерахувало в Росію майже 3 млрд грн

Про це інформує Служба безпеки України.

"Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами РФ в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино", - пише пресслужба.

Департамент кібербезпеки СБУ з'ясував, до злочинної організації входили громадяни України та РФ.

"Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни. Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів, персоналу, рекламну підтримку, а також облаштування комп’ютерної техніки та авторизацію клієнтів віртуального казино", - роз'яснили в СБУ.

Правоохоронці в результаті аналізу платіжних операцій встановили, що за час функціонування організації з України до Росії через крипто-перекази виведено майже 3 млрд грн.

Нині СБУ повністю заблокувала вебресурси та доступ зловмисників до платіжних систем.

Десятьом організаторам і учасникам незаконного онлайн-казино, серед яких 5 громадян України та стільки ж - росіян, повідомлено про підозру за створення, керівництво злочинної організації, легалізацію (відмивання) майна та незаконну діяльність з проведення азартних ігор.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів зловмисникам.

Суд наклав арешт на контрольні пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго. Їх контролює російська організація.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb