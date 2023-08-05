Про це інформує NHK.

Видання зазначає, що Центр кібербезпеки використовує для службового листування одну з американських захищених систем. У червні він виявив проблеми із роботою електронної пошти.

За даними попереднього розслідування, було виявлено виток даних. Він пов'язаний з електронними листами, що були надіслані та отримані від початку жовтня 2022 року до середини червня 2023.

Компанія з кібербезпеки Mandiant зазначає, що держоргани та інші організації по всьому світу, що користуються аналогічною американською системою електронної пошти, приблизно із жовтня минулого року стали мішенню хакерів. Вони використовували так звану "вразливість нульового дня", щоб незаконно проникнути в систему.

У зламі електронної пошти підозрюють угруповання UNC4841. З високою імовірністю воно може проводити кібератаки та кампанії з кібершпигунства на користь китайського уряду.

У Центрі кібербезпеки японського уряду вважають, що метою зламу був збір конфіденційної інформації. Наразі триває розслідування.