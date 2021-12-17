У японській лікарні спалахнула пожежа, підтверджено 19 загиблих
Внаслідок пожежі в психіатричній клініці в японському місті Осака загинуло щонайменше 19 людей
Про це повідомляє Kyodo News.
Пожежа у восьмиповерховій будівлі почалася вранці у п'ятницю, 17 грудня.
За попередніми даними пожежників, 27 евакуйованих із будівлі не подавали ознак життя. Наразі підтверджено смерть 19 із них.
Рятувальники ліквідували пожежу приблизно за півгодини.
Джерела видання повідомили, що пожежа сталася через рідину, яка витекла з паперового пакета, який приніс 60-річний чоловік.
Також свідки стверджують, що вогонь спалахнув навколо паперового пакета, який чоловік поставив біля стійки реєстрації клініки.
На місце події прибуло близько 70 пожежних автомобілів і машин швидкої допомоги.
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