В Австралії понад 100 китів викинулося на берег, половина з них - загинула
У вівторок вночі, 25 липня, на узбережжя Західної Австралії масово викинуло понад сотню китів: 51 з них загинув одразу, ще 46 вдалося врятувати
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що групу китів помітили приблизно за 100 метрів від узбережжя пляжу Чейнс. Вони були щільно згуртовані. За словами свідків, це було незвичним явищем.
У вівторок протягом ночі помер 51 кит. Рятувальники та представники влади намагалися повернути 46 тварин з тих, що вижили, у море у середу. Кити почали самостійно виходити на берег.
BBC нагадав, що деякі з найгірших масових викидів пілотних китів в Австралії сталися у 2018 році, коли 150 тварин виявили на заході країни, а також у 2022 році у Тасманії - тоді до берегів винесло 230 китів.
- 22 липня зазначалося, що за останні десять днів на східне узбережжя Уругваю викинуло близько двох тисяч мертвих пінгвінів. Місцева влада припускає, що причиною такого явища може бути голод серед птахів через надмірний вилов риби.
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