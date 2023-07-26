Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що групу китів помітили приблизно за 100 метрів від узбережжя пляжу Чейнс. Вони були щільно згуртовані. За словами свідків, це було незвичним явищем.

У вівторок протягом ночі помер 51 кит. Рятувальники та представники влади намагалися повернути 46 тварин з тих, що вижили, у море у середу. Кити почали самостійно виходити на берег.

BBC нагадав, що деякі з найгірших масових викидів пілотних китів в Австралії сталися у 2018 році, коли 150 тварин виявили на заході країни, а також у 2022 році у Тасманії - тоді до берегів винесло 230 китів.