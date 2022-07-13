У Запоріжжі чутно вибухи

Про це повідомило Суспільне в телеграм.

"У Запоріжжі було чутно звуки, схожі на вибухи... У міськраді закликають зберігати спокій та залишатися в укриттях", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із Запоріжжя 13 липня відкриють виїзд на окуповані території.

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