У Запоріжжі чутно вибухи
У Запоріжжі повідомляють про вибухи та радять не покидати укриттів
Про це повідомило Суспільне в телеграм.
"У Запоріжжі було чутно звуки, схожі на вибухи... У міськраді закликають зберігати спокій та залишатися в укриттях", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, із Запоріжжя 13 липня відкриють виїзд на окуповані території.
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