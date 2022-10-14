У Запоріжжі прогриміли вибухи
У ніч з 13 на 14 жовтня мешканці Запоріжжя чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жителі Запоріжжя масово пишуть про потужні вибухи, які вони чули двічі, з паузою у декілька хвилин, в районі 00:50-00:55.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 00:52.
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