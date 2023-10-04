У Запоріжжі прогриміли вибухи. ПС попереджали про загрозу балістики

Про звуки вибухів у Запоріжжі після 15:00 повідомило "Суспільне".

Напередодні була оголошена повітряна тривога. Повітряні Сили попередили про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

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