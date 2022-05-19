У Запоріжжі скоротили тривалість комендантської години
У Запоріжжі від завтра, 20 травня, комендантська година розпочнеться пізніше, не о 21:00, а о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку
Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.
"За ініціативою обласної військової адміністрації за погодженням з військовим командуванням у м. Запоріжжі з 20 травня зсувається час початку комендантської години!
Від завтрашнього дня комендантська година починатиметься о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку", – йдеться в повідомленні.
Запорізькій міськраді продовжить роботу громадського транспорту, закладів харчування та обслуговування, а також вуличного освітлення.
Раніше комендантська година починалася о 21:00.
- На Сумщині змінили час комендантської години та правила пересування під час неї. Від 18 травня на території всієї області комендантська година триватиме з 10 вечора до 5 ранку.
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