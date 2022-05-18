На Сумщині комендантська година триватиме з 22:00 до 05:00, дійсними вважатимуть лише нові перепустки
На Сумщині змінили час комендантської години та правила пересування під час неї
Про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Повідомляється, що від 18 травня комендантська година на території всієї Сумської області триватиме з 10 вечора до 5 ранку.
Живицький нагадує, що під час комендантської години забороняється виходити на вулицю. Винятком може бути лише спуск до сховищ під час повітряної тривоги.
ОДА також наголошує, що з міркувань безпеки відтепер дійсними вважаються лише ті перепустки, які були видані після 13 травня.
Усі попередньо видані дозволи на вільне пересування під час комендантської години більше не діятимуть.
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