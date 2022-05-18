Про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Повідомляється, що від 18 травня комендантська година на території всієї Сумської області триватиме з 10 вечора до 5 ранку.

Живицький нагадує, що під час комендантської години забороняється виходити на вулицю. Винятком може бути лише спуск до сховищ під час повітряної тривоги.

ОДА також наголошує, що з міркувань безпеки відтепер дійсними вважаються лише ті перепустки, які були видані після 13 травня.

Усі попередньо видані дозволи на вільне пересування під час комендантської години більше не діятимуть.

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